رياضة | جاتوزو: السقوط علمنا الكثير هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاتوزو: السقوط علمنا الكثير هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح​ ​جينارو جاتوزو​ المدير الفني عقب الفوز على فروسينوني ضمن منافسات الجولة الـ 37 من ​الدوري الإيطالي بأن المبلراة كانت صعبة​.

وقال جاتوزو في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا :"هذه المباراة كانت صعبة وكنا نعلم ذلك، الخصم كان سيلعب بالطريقة الصحيحة".

وأضاف :"شعرنا بالخوف ونشكر دوناروما لإخراجنا من المشاكل ونتطلع الآن إلى المباراة المقبلة، كان هناك الكثير من الثرثرة وفكرت في الخروج قبل بداية الموسم".

Advertisements

وتابع :"يمكنك النظر إلى عدد النقاط التي حصل عليها ميلان في آخر ست سنوات والنظر إلى ما نحن عليه الآن".

واختتم جاتوزو تصريحاته قائلاً :"أعتقد أننا فعلنا ما يجب علينا فعله، ربما سقطنا في فترة ما، ربما كان السقوط في فترة إنهاء المهمة، الآن وصلنا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا وخرجنا من الدور الأول في الدوري الأوروبي ولكنني أستطيع مواصلة التعلم والقيام بما هو أفضل".