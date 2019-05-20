رياضة | أهم أخبار الكرة السعودية يوم الأحد 19-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الكرة السعودية يوم الأحد 19-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الرياضية السعودية العديد من الأخبار الهامة على مدار يوم الأحد 19-5-2019، أبرزها رحيل مدربي الشباب والتعاون، واحتفالات جماهير النصر بالدوري، واقتراب تريزيجيه من الانتقال للدوري السعودي.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم ما شهدته الرياضة السعودية من أخبار على مدار اليوم :

تاومبا يقترب من الانضمام للعين

كشفت تقارير صحفية، أن نادي العين الإماراتي اقترب من الحصول على خدمات الكاميروني لياندر تاومبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعوي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية: "تاوامبا تلقى عرضًا مغريًا من نادي العين الإماراتي، للظفر بخدماته في الموسم القادم".

وأضافت أن: "المفاوضات بين إدارة العين والفريق القصيمي مستمرة، خاصة أن الكاميروني ما زال مرتبطًا بموسم آخر في عقده مع فريقه".

بيدرو يرحل عن تدريب التعاون ويقترب من العين

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون السعودي، مساء اليوم، عن رحيل مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للمدرب، معلقًا عليها : "شكرًا بيدرو إيمانويل".

وحقق المدرب البرتغالي مفاجأة بالدوري السعودي بعدما نجح في تحقيق أفضل مركز للفريق بالبطولة، بعدما احتل المركز الثالث، وضمان مقعده في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم القادم.

وتمكن بيدرو من قيادة فريقه التعاون لحصد أول لقب في تاريخ النادي، بعدما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد إقصاء الهلال من الدور نصف النهائي، والفوز على الاتحاد في النهائي بهدفين مقابل هدف.

الهلال يدخل صراع المنافسة على بيدرو مع العين

أبدى مسؤولو نادي الهلال السعودي، مساء اليوم، رغبتهم في التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق للتعاون من أجل قيادة الزعيم في الموسم القادم.

وكان نادي التعاون نشر مساء الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للمدرب، معلقًا عليها : "شكرًا بيدرو إيمانويل"، معلنًا رحيله عن الفريق بشكل رسمي.

ويتطلع نادي الهلال لخطف بيدرو من العين الإماراتي، على الرغم من إنهاء الاتفاق بين المدرب والفريق الإماراتي، حيث لم يتبقى سوى التوقيع بينهما، ولكن تدخل الزعيم السعودي سيربك حسابات العين.

جماهير النصر تحتفل بالدوري في غياب نجم الفريق

احتفلت جماهير نادي النصر السعودي، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تتويج الفريق بالبطولة، وذلك خلال تدريبات الفريق اليوم.

وشهدت احتفالات الجماهير مع الفريق غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق، بعدما حصل على راحة من جانب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق.

وكانت إدارة النصر قررت بالأمس، فتح المدرجات للجماهير خلال تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم، من أجل الاحتفال بلقب الدوري الثامن في تاريخ النادي.

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تريزيجيه يقترب من الانتقال للدوري السعودي

أكدت العديد من التقارير الصحفية، على تلقي الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي، عدة عروض من الأندية السعودية.

وذكرت صحيفة "هابير7" التركية، اليوم، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي قاسم باشا، تلقى العديد من العروض الرسمية من بعض الأندية السعودية، للتعاقد مع نجم الفريق تريزيجيه، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشف نورسال بيلجين، المدير الرياضي لنادي قاسم باشا، أن تريزيجيه اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، سواء بالإنتقال إلى أحد أندية الدوري أو الرحيل إلى الدوري السعودي بعد تقديم أنديته لعروض مغرية.

وكانت صحيفة "Yeniçağ" التركية، أعلنت في وقت سابق عن تقديم نادي الشباب السعودي عرضًا إلى تريزيجيه في يناير الماضي، لكنه فضل الاستمرار في صفوف قاسم باشا.

ويذكر أن لاعبنا المصري تلقى عرضًا منذ أيام من نادي جالطة سراي التركي، فهل سيستمر تريزيجه في أوروبا أم سيتجه إلى الأندية السعودية؟

العين يقترب من حسم تعاقده مع مهاجم التعاون

كشفت تقارير صحفية، أن نادي العين الإماراتي اقترب من الحصول على خدمات الكاميروني لياندر تاومبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعوي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية: "تاوامبا تلقى عرضًا مغريًا من نادي العين الإماراتي، للظفر بخدماته في الموسم القادم".

وأضافت أن: "المفاوضات بين إدارة العين والفريق القصيمي مستمرة، خاصة أن الكاميروني ما زال مرتبطًا بموسم آخر في عقده مع فريقه".

سوموديكا يفسخ عقده مع الشباب بالتراضي

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، مساء اليوم، عن فسخ تعاقده مع الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بينهما.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للمدرب، معلقًا عليها أن إدارة النادي اتفقت مع سوموديكا على إنهاء التعاقد بينهم بالتراضي.

وقدمت إدارة النادي الشكر لسوموديكا على الفترة التي قضاها بالفريق، متمنيةً له التوفيق في مسيرته القادمة.

فيتوريا يحدد مصير الخيبري من المشاركة بأبطال آسيا

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن اقتراب عبدالله الخيبري من المشاركة أساسيًا مع فريقه في المباراة المرتقبة أمام نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن جاهزية الخيبري لخوض اللقاء، بعد عودته من الإصابة، ويحسم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق مصير اللاعب من المشاركة من عدمها.

وتبدو نسبة مشاركة الخيبري كأساسي كبيرة نظرًا لإصابة عبدالعزيز الجبرين في المباراة الختامية ببطولة الدوري، بالإضافة لضمان النصر التأهل لدور الستة عشر بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد تسعة نقاط متفوقًا بفارق أربعة نقاط عن أقرب ملاحقيه.