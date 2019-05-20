رياضة | مدير أمم إفريقيا: "هتشوفوا استادات عالمية.. والتذاكر بإشراف جهات رقابية" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمم إفريقيا: "هتشوفوا استادات عالمية.. والتذاكر بإشراف جهات رقابية" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إنه يجري الوقوف على آخر استعدادات الملاعب لاستضافة البطولة، وبحث كيفية استغلال الحدث على كافة الأصعدة.

وأضاف فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أن شركة «تذكرتي» تتولى مهمة إصدار التذاكر الخاصة بمباريات البطولة، تحت إشراف جهات رقابية».

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وأكد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية أن جميع قطاعات الدولة تقدم كامل الدعم حتى تخرج البطولة بالشكل اللائق، على كافة الأصعدة، أمنيا وسياحيا وإعلاميا واستثمارايا، وكذلك على مستوى استقبال الوفود، متابعا: «القائمون على هذا الملف عددهم كبير، والناس مش بتنام، عشان تخرج البطولة بشكل مشرف لبلدنا».

وأوضح فضل أن العمل لا يزال مستمرا بشأن تجهيز الملاعب المضيفة للمباريات، وعلى رأسهم استاد القاهرة الدولي، متابعا: «هتشوفوا استادات عالمية، وأنا دوري تنظيمي وفني باعتباري لاعب كرة سابق، ويهمني توفير مناخ رياضي جيد للمنتخبات»، لافتا إلى استعداد 5 ملاعب لاستقبال المباريات بدءًا من يوم 25 مايو، في حين يصبح استاد القاهرة جاهزا في مطلع الشهر المقبل، وتحديدا يوم 7 يونيو.



