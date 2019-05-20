رياضة | جولدي يقاضي مديره الفني السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولدي يقاضي مديره الفني السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى جولدى الرياضى البدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مديره الفنى السابق أحمد عبدالغنى والذى أعلن رحيله عن قيادة الفريق.

وكان أحمد عبدالغنى قد أعلن فى وقت سابق من الأسبوع الماضى عن توصله لإتفاق لتولى قيادة فريق ٦ أكتوبر أحد فرق القسم الثالث.

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وأكد مسئولو جولدى أن عبدالغنى عقده مازال ساريا حتى الآن مع النادى لموسمين قادمين وأن ما قام به هو تعدى على حقوق النادى وأن النادى لن يتهاون فى المطالبة بحقوقه وهو ما بدأه النادى بالفعل بتقديم شكوى رسمية ضد عبدالغنى.