شكرا لقرائتكم الضرورات تبيح المحظورات.. منع لاعبى الجونة من الظهور بوسائل الاعلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منع مسئولو نادى الجونة لاعبى الفريق من التعامل مع وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية لزيادة التركيز بالمباريات المتبقية من عمر بطولة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفريق الساحلى من خلالها لضمان البقاء فى بطولة الأضواء والشهرة .

ويلاقى فريق الجونة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة.