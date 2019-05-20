شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض اللعب بدون الدوليين فى انطلاق دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى المدير الفنى للنادى الأهلى على رفضه فكرة اللعب بدون دوليين فى انطلاق مسابقة الدورى الموسم الجديد بعدما أعلن الاتحاد مؤخرا عن انطلاق الدورى يوم 1 أكتوبر القادم بدون لاعبى المنتخب.

و قال مصيلحى لـ ”الخليج 365” أن فريقه به عدد كبير من القوام الأساسى للمنتخب بواقع 11 لاعبا و الذى سيتسبب فى تكليف الفريق خسائر لن يقبلها لعدم إهتزاز سمعة القلعة الحمراء .

و تابع مصيلحى قائلا أن عقد لاعبى الأهلى بها تتضمن بند نسبة المشاركات و فى حالة تطبيق هذا القرار و إنطلاق المسابقة بدون الدوليين سيتسبب فى عدم حصول عدد من الدوليين على قيمة نسبة المشاركة.

كان أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للإتحاد و القائم بأعمال رئيس الإتحاد إن الدورى سينطلق بدون الدوليين فى ظل ارتباط المنتخب بخوض منافسات كأس العالم المحدد لها الفترة من 1 حتى 10 من نفس شهر أكتوبر المقبل باليابان، إلا أن مصيلحى أكد أنه لم يتم إرسال الموعد رسميا إلى النادى حتى الأن .