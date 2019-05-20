انت الان تتابع يوسف: قدمنا مباراة قوية.. والزمالك سيحسم اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ ص
الزمالك
حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، على الإشادة بالأداء الذي قدمه لاعبو فريقه، أمام نهضة بركان، بالرغم من الخسارة، مشيرًا إلى أنهم قدموا مباراة جيدة على المستوى التكتيكي، وأن النتيجة لم تكن منصفة بهم. وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، في الوقت بدل من الضائع، جاء عن طريق اللاعب كودجو لابا، من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وأوضح يوسف، أن الزمالك أظهر مستوى رائع طوال الـ90 دقيقة، وأن هدف أصحاب الأرض جاء في الوقت بدل الضائع، مشددًا أن فريقه قادرًا على تعويض تلك الخسارة في مباراة الإياب.وتابع: "هناك مباراة أخرى يوم الأحد المقبل، علينا أن نبذل فيها كل جهدنا لتحقيق اللقب، ونراهم على جماهيرنا التي سيكون لها دور كبير في ذلك،
وأوضح يوسف، أن الزمالك أظهر مستوى رائع طوال الـ90 دقيقة، وأن هدف أصحاب الأرض جاء في الوقت بدل الضائع، مشددًا أن فريقه قادرًا على تعويض تلك الخسارة في مباراة الإياب.
وتابع: "هناك مباراة أخرى يوم الأحد المقبل، علينا أن نبذل فيها كل جهدنا لتحقيق اللقب، ونراهم على جماهيرنا التي سيكون لها دور كبير في ذلك، بالتأكيد المباراة لن تكون سهلة لكننا قادرون".
ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
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