شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلق على الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن حزنه بسبب الهدف القاتل الذي سجله فريق نهضة بركان المغربي في مرمى الزمالك.

خسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، جاء في الدقيقة 94، في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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قال جروس، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «حزين للغاية بسبب الهدف القاتل الذي اهتزت به شباك الزمالك في الوقت القاتل من المباراة».

أكد أن «الزمالك سيقاتل في لقاء العودة في مصر من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب، وتعويض الخسارة في العودة»، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الأسبوع المقبل على علاج أخطاء الفريق.

تابع: «هدفنا كان تحقيق نتيجة إيجابية في المغرب، ولكن نجح الفريق المغربي في تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني. حاولنا تسجيل هدف خلال اللقاء، ولكن التوفيق لم يحالفنا»، واعدًا مجلس إدارة النادي والجماهير بتعويض النتيجة في مباراة الإياب.