شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) استقبل الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض في مكتبه بإمارة الرياض يوم أمس (الأحد)، أعضاء مجلس إدارة نادي النصر ولاعبي الفريق الأول بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري كأس الأمير استقبل الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض في مكتبه بإمارة الرياض يوم أمس (الأحد)، أعضاء مجلس إدارة نادي النصر ولاعبي الفريق الأول بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدم لهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مؤكدا استحقاق نادي النصر لهذه البطولة الغالية على جميع الرياضيين التي تحمل اسم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنى لهم التوفيق ومزيدا من البطولات في الفترة القادمة. وقابلت إدارة النصر والجهاز الفني واللاعبون حفاوة الاستقبال بمزيد من الشكر لأمير المنطقة، مؤكدين له أن دعمه غير مستغرب، فهو من الداعمين الدائمين للشباب والرياضة، مؤكدين أيضا أنها تعد حافزا لبذل المزيد من الجهد والتفاني من أجل نادي النصر.



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