«فيفا» يبارك لـ«العالمي» اللقب الغالي

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جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) انهالت التبريكات على نادي النصر بعد تحقيق الفريق الأول بطولة دوري كأس الأمير

انهالت التبريكات على نادي النصر بعد تحقيق الفريق الأول بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدم الحساب الرسمي العربي للاتحاد الدولي (فيفا) التهنئة لإدارة وجماهير «العالمي» بهذه المناسبة، إضافة إلى حساب الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وكذلك جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين، باستثناء ناديي الهلال والاتحاد (حتى مساء أمس)، وكذلك أندية الدرجة الأولى وعدد من أندية الدرجة الثانية، إضافة إلى أندية العين الإماراتي والرفاع البحريني والجهراء الكويتي، وعدد من الأندية الأخرى التي قامت بتهنئة النصراويين عبر الحسابات الرسمية الخاصة بها.

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