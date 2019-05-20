شكرا لقرائتكم خبر عن احتفائية خاصة لمشجع نصراوي بـ«حمدالله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) احتفلت الجماهير النصراوية في العاصمة الرياض بفوز فريقها ببطولة دوري كأس الأمير احتفلت الجماهير النصراوية في العاصمة الرياض بفوز فريقها ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بطريقتها الخاصة، بإقامة عدد من مشجعي العالمي ولائم السحور في عدد من الاستراحات، لم تغب عنها «تورتة البطولات» بشعار النادي، وحضر عدد من الإعلاميين المهتمين بالشأن النصراوي هذه المناسبات الجماهيرية بعد دعوتهم من قبل أصحابها في احتفالية رمضانية غير مسبوقة. ومن الاحتفاليات الملفتة للنظر لجوء أحد المشجعين النصراويين للتعبير عن فرحته بالبطولة، وتقديرا للهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله، بطريقة خاصة تمثلت في دفع قيمة خبز «التميس» كاملة لأحد مخابز حي الشفاء بالرياض وقت ذروة الإقبال عليه عصر أمس الأول، معلنا التوزيع المجاني، معتبرا ذلك بمثابة الصدقة لوجه الله نيابة عن اللاعب حمدالله.



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