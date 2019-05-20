شكرا لقرائتكم خبر عن قوة أهلاوية لتجاوز الورطة الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

ينتظر عشاق النادي الأهلي مساء اليوم اكتمال فرحتهم بحجز المقعد الآسيوي للنسخة القادمة من دوري أبطال آسيا، الذي ساقه لهم الفريق قبل 3 أيام، بفوزه اليوم وصعوده إلى دور الـ16، ليفرح الجمهور الرياضي كافة بتأهل جميع ممثلي المملكة، رغم صعوبة منافسه فريق باختاكور الأوزبكي في لقاء الليلة.

وقبل انطلاقة صافرة البداية للقاء المرتقب بينهما مر فريق الأهلي بظروف صعبة خلال هذا الموسم اضطر معها لتبديل اثنين من المدربين والاستعانة أخيرا بالمدرب الوطني يوسف عنبر الذي أعاد للفريق توهجه وقوته المعروفة، لاسيما بعد التعاقدات التي أحدثها الفريق في الفترة الشتوية. ويتميز الفريق بقوته الهجومية بوجود الثنائي المميز عمر السومة وتفاريس دجانيني، وبجوارهما عبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر، ومتى ما ظهر الهجوم الأهلاوي بمستواه المعروف فإنه بإمكانه هز الشباك الأوزبكية التي تلقت 5 أهداف قبل لقاء الليلة، وهو الرقم ذاته الذي تمكن هجوم الأهلي من إحرازه في اللقاءات الماضية، التي تمكن من خلالها حصد 6 نقاط مهمة، وبانتظار النقاط الـ3 في هذه المواجهة ليعلن الأهلي تأهله رسميا.

ورغم قوة هجوم الفريق الأوزبكي، الذي أحرز 6 أهداف ساهمت في وصول الفريق للنقطة الـ8، إلا أن الحارس محمد العويس يمثل مركز الأمان للفريق وأمامه رباعي الدفاع سعيد المولد ومحمد آل فتيل وسانتوس والقائد الخبير حسين عبدالغني.