شكرا لقرائتكم خبر عن الدحيل ينهي علاقة شاموسكا بالهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

حين يلتقي الهلال والدحيل القطري مساء اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، سيكون هذا اللقاء (تحصيل حاصل) آخر مباراة للمدرب البرازيلي بريكلس شاموسكا مع الهلال بانتهاء إعارته من الفيصلي، حسب العقد المبرم معه.

شاموسكا الذي تولى قيادة دفة الفريق من الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قاد الفريق في 4 مباريات، فاز في 3 وخسر واحدة فقط أمام التعاون. وتكفل عضو شرف الهلال الأمير الوليد بن طلال بكامل مصاريف قيمة التعاقد مع المدرب شاموسكا، بعد إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

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من جهتها، تسعى الإدارة الهلالية بعد نهاية مباراة الدحيل لعقد جمعية عمومية لتنصيب الرئيس الجديد حتى يتم وضع النقاط على الحروف، إذ إن من أولوياتها البحث عن مدرب يقود دفة الفريق الموسم القادم، مع بداية الاستعدادات للموسم الجديد الذي من المتوقع أن يبدأ بعد شهر من الآن، بعد أن يتمتع لاعبو الفريق بإجازاتهم السنوية.

وأكد مصدر هلالي أن المدرب الحالي شاموسكا قد يستمر مع الهلال الموسم القادم، في حال اتفقت الإدارة الجديدة وبقية الأعضاء على استمراره.

من جانب آخر، وصلت إدارة نادي الهلال إلى مفاوضات متقدمة مع شركة إعمار الإماراتية لرعاية الفريق والإعلان على قميص النادي بمبلغ مالي يصل إلى 65 مليون ريال للعام الواحد، إذ إن الأمور بين الطرفين في مراحلها الأخيرة لإعلان الرعاية بشكل رسمي.