شكرا لقرائتكم خبر عن خياط: لن نفرط بنجوم النور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

دخلت إدارة نادي الوحدة في مفاوضات رسمية مع نادي النور من أجل شراء عقود 3 لاعبين مميزين أو تجديد إعارتهم لموسم آخر، وهم الأخوان مهدي ومجتبى آل سالم، وعبدالله عباس، بعدما شارك الثلاثي مع الفريق هذا الموسم، وساهم في إحراز يد الوحدة ثلاثية الموسم (الدوري، وكأس الأمير سلطان بن فهد، والنخبة)، إضافة إلى التأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية.

وأشار المشرف العام على اللعبة باسم خياط إلى أن طلب استمرار هذا الثلاثي يأتي ضمن أولويات بناء فريق قوي لتمثيل كرة يد السعودية في المحافل الدولية والقارية والعربية، من خلال المشاركة في بطولة كأس العالم والبطولة الآسيوية بكوريا والبطولة العربية.

وأضاف: «إضافة إلى هذا الثلاثي، نسعى إلى استمرار لاعب منتخب البحرين جاسم السلاطنة لموسم آخر، والبحث أيضا عن جهاز فني عالمي ولاعبين أجانب بمستوى عال، وتحديد وجهة معسكر خارجي قبل انطلاقة بطولة كأس العالم بالمنطقة الشرقية في شهر أغسطس القادم».