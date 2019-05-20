شكرا لقرائتكم خبر عن صدام اتحادي - أهلاوي في «سداسيات عبد الله بن سعد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تصل الإثارة ذروتها حين تختتم مساء اليوم مباريات دور ربع النهائي من منافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد الرمضانية الـ3 لسداسيات كرة القدم، المنظمة بمنزل الأمير عبدالله بن سعد بحي الروضة بجدة، بمشاركة نجوم الاتحاد المعروفين محمد نور وفهد المولد ونايف هزازي.

وستلعب اليوم مباراتان، ففي الأولى يلتقي فريق السعد مع منافسه فريق كُشري أبوطارق، في تمام الساعة الـ10 مساء، إذ يقود فريق السعد الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز وعدد من نجوم الكرة السعودية، منهم: نايف هزازي وخضر الزهراني، وفي المقابل يلعب لفريق كُشري أبوطارق، سلطان السوادي وجفين البيشي.

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وفي المباراة الثانية، يصطدم فريق تكافل الجزيرة بفريق المحترفين الذي يقوده الأسطورة محمد نور وأسامة هوساوي وإبراهيم هزازي وكامل الموسى وصفوان المولد، في حين يُشارك مع تكافل الجزيرة نجم نادي الاتحاد المعار لنادي الفتح عمار النجار الذي سجل في آخر مباراة هاتريك قاد به فريقه لدور الـ8.

وتحظى البطولة بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الرياضية والفنانين والشعراء ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة.

وسيكون يوم غد (الثلاثاء) راحة للفرق، على أن تلعب مباريات دور نصف النهائي يوم الأربعاء القادم، والمباراة الختامية يوم الجمعة القادم 19 من شهر رمضان الجاري.