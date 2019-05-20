شكرا لقرائتكم عزيز الشافعى مغرداً " مش هنسيب الكاس الا فى ميت عقبة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غرد المطرب والملحن عزيز الشافعى على مبارة الزمالك ونهضة بركان المغربي عبر حسابه على تويتر " برافو الزمالك أداء مشرف رغم الهزيمة بهدف، ان شاء الله فى برج العرب مش هنسيب الكاس الا فى ميت عقبة". فشل الزمالك فى الحفاظ على التعادل السلبى أمام نهضة بركان، وخسر بهدف قاتل فى الدقيقة 94، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الإفريقية. وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان الاحد الموافق 26-5-2019 فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب فى سهرة رمضانية ممتعة يبحث فيها الفارس الأبيض عن التتويج ببطولة الكونفدرالية الافريقة.

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