شكرا لقرائتكم منتخب الجودو يعلن قائمة المشاركين فى بطولة الجائزة الكبرى بالصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجودو عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة الجائزة الكبرى المقرر أن تقام فى الصين فى الفترة من 24 إلى 27 مايو الجارى. وتضم قائمة اللاعبين كلاً من أحمد علي ومحمدعلي وعبدالرحمن محمد ومحمد محي وعلي عيد وحاتم ووحيد ومديرفني سيد ميدان . Advertisements يذكر أن الجودو توج بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بجنوب افريقيا مؤخرا.

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