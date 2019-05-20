شكرا لقرائتكم أمير مرتضي بعد خسارة الزمالك بالمغرب : نتيجة معقولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أمير مرتضى منصور ، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ، أن الخسارة بهدف نظيف، أمام نهضة بركان المغربي ، في ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، نتيجة معقولة نظرا للظروف المتمثلة فى الإصابات والغيابات المؤثرة.

وأشار أمير مرتضي فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للزمالك، أن أداء لاعبي الأبيض على مدار شوطي اللقاء، كان جيدا ولم يكن هناك تقصير من أي لاعب، مشيرا لوجود أخطاء وسيقوم الجهاز الفني بقيادة السويسرى جروس بعلاجها، قبل خوض مباراة العودة بالإسكندرية، يوم الأحد المقبل .

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن مباراة الإياب فى برج العرب ستشهد غياب الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز للإيقاف، لكن هناك المغربى خالد بوطيب وحازم إمام، سوف يكونا جاهزين للمشاركة وكذلك المغربى حميد أحداد.

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وأكد أمير مرتضي، ثقته الكاملة في لاعبى الزمالك لتعويض النتيجة فى مباراة الأحد المقبل، مشيرا لعدم وجود استعدادات استثنائية، واللاعبين لديهم وعي كامل بالموقف وتقدير للمسئولية.

وأشار المشرف على الكرة بالزمالك، أن جماهير الأبيض سوف يكون لها دورا مؤثرا في مباراة الإياب بالإسكندرية، من أجل الفوز وتحقيق نتيجة تمنحنا لقب الكونفدرالية، وأضاف أمير مرتضي ، أن نهضة بركان فريق محترم ، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، ومباراة العودة ستكون صعبة لكلا الفريقين ، لكن هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية، وسنقاتل فى مباراة العودة لاسعاد الجماهير .

وأكد أمير مرتضى أن حكم اللقاء كان جيد ولم تكن له أخطاء مؤثرة فى النتيجة وأضاف أنه ينتظر دعم الجماهير وإمتلاء المدرجات عن آخرها في لقاء الإياب والتشجيع حتى آخر لحظه وأنه واثق أن اللاعبين لن يخذلوا الجماهير لأنهم متعطشون للفوز بالبطولة.