شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف بعد هدف +90: لا نستحق الخسارة من نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى إسماعيل يوسف ، عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق ، أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة عالية على المستوى التكتيكي ، أمام فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية.
قال تيجانا أن خسارة الزمالك من نهضة بركان لا تعبر عن أحداث اللقاء، وتقديم الفريق مباراة قوية.
وأضاف: "لاعبو الفريق كانوا رجالة وعلى قدر تحمل المسئولية خلال شوطي اللقاء ، والهدف الذى سجله الفريق المغربي ، جاء في وقت قاتل للغاية ، ولكننا قادرين على التعويض بالقاهرة".
وأوضح عضو مجلس ادارة الزمالك ، أمامنا مباراة قوية الأحد المقبل بالإسكندرية ، وسوف نبذل قصاري جهدنا من أجل الفوز والتتويج بالكونفدرالية.
ووجه تيجانا رسالة لجماهير الزمالك ، بدعم اللاعبين ومساندتهم في مباراة الأحد المقبل ، لتعويض نتيجة مباراة الذهاب والفوز باللقب.
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