شكرا لقرائتكم المدير الفنى لمصر المقاصة يصعد 4 لاعبين من قطاع الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعلن جمال عمر المدير الفنى لمصر المقاصة تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين بالنادى للإستعانة بخدماتهم فى المباريات المقبلة بالدورى للحكم عليهم قبل نهاية الموسم .
ويمتلك مصر المقاصة عدد كبير من اللاعبين فى قطاع الناشئين نجحوا فى الحصول على المركز الثانى بدورى القطاعات خلف الأهلى .
ويحاول جمال عمر استغلال المباريات المقبلة بالدورى من أجل استكشاف بعض اللاعبين الجدد فى إطار خطة الإدارة لفرز العديد من اللاعبين للإعتماد عليهم الموسم المقبل .
ويستعد المقاصة لمواجهة انبى غدا فى الجولة الـ33 للدورى ، ويسعى فيها أبناء الفيوم لحصد الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على المصرى البورسعيدى صاحب المركز الرابع.
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