شكرا لقرائتكم سبورتنج يواجه الأهلى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى التاسعة مساء اليوم الإثنين، فريق سبورتنج مع نظيره الأهلى فى إطار نصف نهائى بطولة كاس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .

كما يشهد هذا الدور لقاء بين الجزيرة و طلائع الجيش فى الحادية عشر مساءا على صالة أكتوبر الدولية التى تستضيف النهائيات .

فيما يقام غدا الثلاثاء ، لقاء تحديد البطل وتحديد صاحبين المركز الثالث و الرابع على نفس الصالة بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية.