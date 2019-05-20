شكرا لقرائتكم ملخص وأهداف لقاء نهضة بركان ضد الزمالك فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط فريق الزمالك فى فخ الهزيمة القاتلة أمام نهضة بركان المغربى، بعدما أحرز لابا كودجو هدف الفوز على الأبيض فى الدقيقة 94، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب البلدى ببركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الإفريقية.

ملخص وأهداف الزمالك ضد نهضة بركان

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بدأ أ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عمر صلاح ،خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة،خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا،خط الهجوم: عمر السعيد.

خاض نهضة بركان اللقاء بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عبد العلي المحمدي،خط الدفاع: عمر النمساوي، سهيل يشو، يوسوفا دايو، إسماعيل المقدم ،خط الوسط: بكر الهيلالي، سميو ويدار، أمين الكاس ،خط الهجوم: لابا كودجو، حمدي العشير ومحمد فرحان.