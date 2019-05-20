من هنا.. بكل سهولة احجز تذكرتك في أمم أفريقيا

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كتب- حسام زغلول:
أطلقت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية، موقعًا إلكترونيًا للحجز تذاكر مباريات البطولة اليوم الأحد، والذي أطلق عليه موقع "تذكرتي". تسجيل بيانات عبر موقع تذكرتي
يقوم الزوار على الموقع الرسمي، بتسجيل بياناته للحصول على "بطاقة المشجع"، وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيًا.
لتسجيل البيانات اضغط
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