نهضة بركان يقتنص فوزًا قاتلا من الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

كتب- أمير فرج:
حقق فريق نهضة بركان المغربي فوزًا صعبًا على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الاثنين، على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق التوجولي لابا كودجو زينفرد بصدراة هدافي البطولة حتى الآن.
على أن يكون لقاء الإياب في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
دخل الزمالك تلك المباراة وسط أجاءً صعبة للغاية، ويعود...
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