شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج مع الأهلى.. والجزيرة مع الطلائع فى نصف نهائى كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى التاسعة مساء اليوم الإثنين ، فريق سبورتنج مع نظيره الأهلى فى إطار نصف نهائى بطولة كاس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .

كما يشهد هذا الدور لقاء بين الجزيرة و طلائع الجيش فى الحادية عشر مساءا على صالة أكتوبر الدولية التى تستضيف النهائيات .

فيما يقام غدا الثلاثاء، لقاء تحديد البطل وتحديد صاحبين المركز الثالث و الرابع على نفس الصالة بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية .