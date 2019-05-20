سبورتنج مع الأهلى.. والجزيرة مع الطلائع فى نصف نهائى كأس مصر لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى التاسعة مساء اليوم الإثنين ، فريق سبورتنج مع نظيره الأهلى فى إطار نصف نهائى بطولة كاس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .
كما يشهد هذا الدور لقاء بين الجزيرة و طلائع الجيش فى الحادية عشر مساءا على صالة أكتوبر الدولية التى تستضيف النهائيات .
فيما يقام غدا الثلاثاء، لقاء تحديد البطل وتحديد صاحبين المركز الثالث و الرابع على نفس الصالة بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية .
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