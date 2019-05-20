المقاولون العرب يجهز إسلام فؤاد لمباراة الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز المقاولون العرب إسلام فؤاد مهاجم الفريق لمباراة الأهلي التي تقام يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري والتي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام .
كان إسلام فؤاد قد عانى من تمزق خفيف في العضلة الضامة، حيث أكد الدكتور وائل نبيل طبيب المقاولون في تصريحات خاصة أن اللاعب سيلحق بمباراة الأهلي مشيراً إلى أن عودته إلى التدريبات الجماعية قريبة للغاية .
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، ويفصل ذئاب الجبل عن المربع الذهبي نقطة واحدة فقط، حيث يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 48 نقطة .
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