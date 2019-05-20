شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. ماذا قال أمير مرتضى عن خسارة الزمالك بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على خسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى البطولة، موجها رسالة خاصة للاعبى الأبيض وحكم مباراة الذهاب. للاطلاع على التصريحات كاملة اضغط هنا..

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