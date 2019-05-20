تعرف على قائمة الجودو فى بطولة الجائزة الكبرى بالصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجودو عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة الجائزة الكبرى المقرر أن تقام فى الصين فى الفترة من 24 إلى 27 مايو الجارى. وتضم قائمة اللاعبين كلاً من أحمد علي ومحمدعلي وعبدالرحمن محمد ومحمد محي وعلي عيد وحاتم ووحيد ومديرفني سيد ميدان . يذكر أن الجودو توج بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بجنوب افريقيا مؤخرا.

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