شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يصعد 4 ناشئين فى المباراتين المقبلتين بالدورى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جمال عمر المدير الفنى لمصر المقاصة تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين بالنادى للإستعانة بخدماتهم فى المباريات المقبلة بالدورى للحكم عليهم قبل نهاية الموسم .

ويمتلك مصر المقاصة عدد كبير من اللاعبين فى قطاع الناشئين نجحوا فى الحصول على المركز الثانى بدورى القطاعات خلف الأهلى .

ويحاول جمال عمر استغلال المباريات المقبلة بالدورى من أجل استكشاف بعض اللاعبين الجدد فى إطار خطة الإدارة لفرز العديد من اللاعبين للإعتماد عليهم الموسم المقبل .

ويستعد المقاصة لمواجهة إنبى غدا فى الجولة الـ33 للدورى، ويسعى فيها أبناء الفيوم لحصد الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على المصرى البورسعيدى صاحب المركز الرابع.