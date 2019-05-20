شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: "أنا هطق من جروس.. لكن هستحمله ليوم الأحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إدارة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق لمواجهة الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، التى أقيمت فى الساعات الأولى من اليوم الإثنين، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية والتى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات لقناة المحور:"كان لابد أن يدفع جروس بالونش مع نهاية اللقاء على حساب أوباما لتوفير مزيد من التأمين الدفاعي.. وزهقت وهطق وهأصبر حتى الأحد المقبل، وجروس كان عليه التدخل فلماذا دائما لا يحدث التغيير الثالث في أي مباراة وأيضا لماذا أخرج كهربا وهو أفضل لاعب في المباراة؟".

كما شدد رئيس الزمالك على أن لاعبى الفريق قادرين على تعويض تلك الخسارة فى لقاء العودة الذى سيقام يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب.

وتابع:"كنا نستحق ركلة جزاء صحيحة ولم تُحتسب، والجهاز الفني والإداري لم يعترضوا، ولم يطلبوا من الحكم التوجه لتقنية الفيديو، وفزنا بحارس عملاق من المباراة وهو عمر صلاح".