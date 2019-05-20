شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحرم جهاز الزمالك من مكافأة اللاعبين فى خسارة بركان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قراره بصرف مكافأة للاعبي الفريق الأبيض بعد الخسارة من نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقان فى الساعات الأولى من اليوم، في ذهاب نهائي الكونفدرالية.
وأكد رئيس القلعة البيضاء فى تصريحات لقناة المحور أنه سيقوم بصرف المكافأة للاعبين كما وعدهم ولكن لن يصرف لجروس وجهازه المعاون بسبب أخطائه في اللقاء، متابعا: "راهنت على عمر صلاح بعد تألقه وما حدث درس قاسي لجنش بسبب الاستهتار في مباراة النجم الساحلي التونسي، وأشكر الشعب المغربي على حسن الضيافة".
يذكر أن لقاء العودة بين الزمالك ونهضة بركان سيقام يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية لحسم الفائز بالبطولة.
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