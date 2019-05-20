سوبر كورة .. 10 أرقام تلخص السقوط القاتل للزمالك أمام بركان فى المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي جمعت الفريقين على الملعب البلدي بمدينة البركان، وانتهت بفوز صاحب الأرض بهدف نظيف العديد من الأرقام والإحصائيات الغريبة والعجيبة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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