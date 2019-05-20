شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك إنه حزين للغاية بسبب الهدف الذى سكن شباك الفريق فى الوقت القاتل أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جروس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، سوف نقاتل خلال مباراة العودة بالقاهرة من أجل تحقيق الفوز فى لقاء الأحد القادم وتعويض الخسارة، خاصة وأن هدفنا كان تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب.

تابع مدرب الزمالك:"دخلنا مباراة الذهاب لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن نجح الفريق المغربي في تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة وسنحاول التعويض في مباراة العودة بالقاهرة من أجل تحقيق البطولة الافريقية وسنعالج الأخطاء سريعا والهدف جاء من هجمة مرتدة للفريق المغربي".

كما أوضح جروس بأن لاعبى الزمالك خلال المباراة حاولوا التسجيل لكن التوفيق لم يحالفهم في أكثر من فرصة محققة كما تأكد إن فريق نهضة بركان منافس قو ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين ووعد المدير الفنى للزمالك الجماهير البيضاء ومجلس الادارة بالتعويض في مباراة الإياب وتحقيق نتيجة ايجابية تمنح الفريق لقب الكونفدرالية.