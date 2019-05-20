شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الإثنين منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري، حيث تدخل البطولة ضمن أكبر 8 بطولات في لعبة الاسكواش.

وتشهد بطولة بريطانيا مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وفى منافسات السيدات تشارك مصر بـ11 لاعبة في مقدمتهن رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى، نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، ونوران جوهر المصنفة السابعة.

بينما فى منافسات الرجال تشارك مصر بـ12 لاعباً أيضاً، وفى مقدمتهم على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجى المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف التاسع، فيما انسحب طارق مؤمن المصنف الثالث بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها قبل البطولة.