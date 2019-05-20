أهداف اليوم.. هدف قاتل لنهضة بركان.. وسقوط ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا لأبرز الأهداف التي سجلت ليوم الأحد 19 مايو. هدف نهضة بركان في الزمالك أهداف مباراة نابولي وانترناسيونالي Advertisements هدفا مباراة يوفنتوس وأتالانتا هدفا ميلان في فروزينوني هدفا ريال بيتيس في ريال مدريد أهداف مباراة إيبار وبرشلونة

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