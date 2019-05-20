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أهداف اليوم.. هدف قاتل لنهضة بركان.. وسقوط ريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا لأبرز الأهداف التي سجلت ليوم الأحد 19 مايو.

هدف نهضة بركان في الزمالك

أهداف مباراة نابولي وانترناسيونالي

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هدفا مباراة يوفنتوس وأتالانتا

هدفا ميلان في فروزينوني

هدفا ريال بيتيس في

أهداف مباراة إيبار وبرشلونة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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