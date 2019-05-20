إبراهيم سعيد للاعب الزمالك :"حاجة تقرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
هاجم إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق، لاعب الفريق الحالي محمود عبد العزيز عقب المستوى الذي ظهر به عقب مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية.
وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" :"محمود عبد العزيز حاجه غريبه بصراحه و حاجه تقرف".
وكان فريق الزمالك خسر من فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن ذهاب مسابقة الكونفدرالية.
ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة العودة بهدفين دون رد، في المقابل لا يحتاج بطل المغرب سوى التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل النيل باللقب القاري.
جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.
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