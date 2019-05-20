جروس: أعد الجماهير بالتعويض.. وسنعالج الأخطاء سريعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

عبر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عن حزنه بعد الخسارة القاتلة للفريق أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت بالمغرب.

وقال جروس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، إن فريقه سيقاتل خلال مباراة العودة بمصر من أجل تحقيق الفوز وتعويض الخسارة للتتويج باللقب.

وخسر الزمالك بهدف نظيف، سجله مهاجم بركان التوجولي كودجو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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وأضاف جروس: "دخلنا مباراة الذهاب لتحقيق نتيجة إيجابية لكن نجح الفريق المغربي في تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني".

وأكمل: "أعد الجماهير بالتعويض في مباراة العودة لتحقيق البطولة الافريقية، وسنعالج الأخطاء سريعا، والهدف جاء من هجمة مرتدة للفريق المغربي".

واختتم: "اللاعبون حاولوا التسجيل لكن التوفيق لم يحالفهم في أكثر من فرصة محققة، وفريق نهضة بركان منافس قوي، ويضم مجموعه من اللاعبين المميزين".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.