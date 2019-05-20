رئيس الزمالك يهاجم جروس بعد الخسارة من نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم رئيس نادي الزمالك مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس عقب خسارة الفريق من نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "المحور" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"أنا هطق بعد الخسارة، انت مدرب لا تتعلم من أخطائك بسبب التغيير الثالث".

وتابع :"كان متبقي دقيقة على نهاية المباراة وكان على جروس إجراء تبديل ثالث من أجل تضييع الوقت".

وواصل رئيس الزمالك هجومه على جروس، قائلاً :"بعد التغيير الأول والثاني كان على جروس إجراء تبديل دفاعي من خلال الاستعانة بالونش بدلاً من أوباما لتدعيم الجانب الدفاعي".

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وأكمل :"سأتحمل ليوم الأحد، وأرى أن فريق الزمالك قادر على تعويض الهدف أمام الفريق المغربي في أول خمس دقائق".

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن حارس الفريق الأساسي والذي غاب عن مباراة نهضة بركان بسبب الإيقاف، قائلاً :"اليوم استطعنا أن نكسب حارس عملاق وهو عمر صلاح، ما فعله حارس الزمالك يدل على الاستهتار".

وناشد رئيس الزمالك في نهاية تصريحاته وزير الداخلية بضرورة حضور 60 ألف مشجع للأبيض في مباراة العودة بعدما كان من المقرر أن يتواجد 30 ألف مشجع.

وكان فريق الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بهدف دون رد في المباراة التي أجريت مساء أمس الأحد ضمن ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية.

وأصبح الزمالك في حاجة للفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب القاري، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل السلبي على أقل تقدير للحصول على اللقب.