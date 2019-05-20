رئيس الزمالك: رغم الخسارة.. مكافآت لكل اللاعبين باستثناء جروس وجهازه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه سيقوم بصرف مكافآت لكل لاعبي فريقه على الرغم من الخسارة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه سيقوم باستثناء كريستيان جروس المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، من المكافآت.

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وقال رئيس الزمالك: "اللاعبون قدموا أداء رائع خلال المباراة ولا أرى تقصير من أيًا منهم، المشكلة ليست في المكسب والخسارة فهو توفيق من الله".

واختتم: "سيتم صرف المكافأة لأن اللاعبين كانوا رجال في الملعب، لكن لن يتم منحها لجروس أو جهازه المعاون لأن التقصير الذي أدى لهذه النتيجة كان منهم".

الجدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام نهضة بركان بهدف نظيف في المغرب، قبل أن يلتقيا من جديد في لقاء العودة الذي سيقام يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.