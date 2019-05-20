مدرب الزمالك: مباراة العودة حياة أو موت.. وسنبطل قوة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد أمير عزمي مجاهد مدرب نادي الزمالك، أن مواجهة العودة لفريقه ضد نهضة بركان المغربي، ستكون بمثابة حياة أو موت للأبيض.
وأشار مجاهد في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أن فريقه لا يمتلك خيارًا في مواجهة العودة إلا تحقيق الانتصار من أجل الفوز بكأس الكونفدرالية.
وقال مدرب الزمالك: "مباراة العودة حياة أو موت، نحتاج للفوز بالبطولة ولا بديل أمامنا إلا تحقيق الانتصار لأنها هدفًا لنا منذ بداية المشوار بها".
واختتم: "فريق نهضة بركان قوي ويتميز بالكرات العرضية ونحن ندرك ذلك جيدًا، ولذلك سنعمل على إيقاف هذه الميزة".
الجدير بالذكر أن الزمالك خسر مباراة الذهاب بنهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان بهدف نظيف، بينما تقام مواجهة العودة يوم الأحد المقبل في مصر.
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