فاز فريق نهضة بركان المغربي، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على الملعب البلدي ببركان، معقل الفريق المغربي. وجاء هدف الفريق المغربي، صاحب الأرض والجمهور في شباك عمر صلاح، حارس مرمى الزمالك، عن طريق اللاعب التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الـ 4 من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الزمالك يخسر أمام نهضة بركان بهدف وحيد في الأنفاس الأخيرة بذهاب نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.