الزمالك يفقد خدمات هذا الثنائي أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

تأكد غياب الثنائي حمدي النقاز ظهير ايمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعمر السعيد، مهاجم الفريق، عن مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية بسبب حصولهما على الإنذار الثالث
ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وانتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف جاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.
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