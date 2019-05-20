إسماعيل يوسف: الزمالك لا يستحق الخسارة والفوز بالكونفدرالية هدفنا

أكد إسماعيل يوسف ، عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق ، أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة تكتيكية عالية ، أمام فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية ، وأن الخسارة لا تعبر عن أحداث اللقاء

، وتقديم الفريق مباراة قوية .

وأضاف تيجانا ، بأن لاعبي الفريق كانوا رجالة وعلى قدر تحمل المسئولية خلال شوطي اللقاء ، والهدف الذى سجله الفريق المغربي ، جاء في وقت

قاتل للغاية ، ولكننا قادرين على التعويض بالقاهرة .

وأوضح عضو مجلس ادارة الزمالك ، أمامنا مباراة قوية الأحد المقبل بالاسكندرية ، وسوف نبذل قصاري جهدنا من أجل الفوز والتتويج بالكونفدرالية .

ووجه تيجانا رسالة لجماهير الزمالك ، بدعم اللاعبين ومساندتهم في مباراة الأحد المقبل ، لتعويض نتيجة مباراة الذهاب والفوز باللقب .

