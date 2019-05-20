سجل التوجولي لابا كودجو هدف فوز فريق نهضة بركان المغربي، في شباك الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافساتذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق التوجولي
على أن يكون لقاء الإياب في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
شاهد.. هدف نهضة بركان القاتل في الزمالك
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