شاهد.. هدف نهضة بركان القاتل في الزمالك

سجل التوجولي لابا كودجو هدف فوز فريق نهضة بركان المغربي، في شباك الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات

ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق التوجولي

لابا كودجو زينفرد بصدراة هدافي البطولة حتى الآن.

على أن يكون لقاء الإياب في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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