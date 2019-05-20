كهربا يهدر فرصة هدف محقق لفريق الزمالك أمام نهضة بركان

أهدر محمود عبدالمنعم كهربا فرصة هدف محقق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في المباراة الجارية حاليًا، أمام نهضة بركان المغربي، والتي تقام على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانفرد محمود كهربا بحارس مرمى فريق نهضة بركان الذي نجح في إبعاد كرة لاعب الزمالك عن مرماه وتحويلها إلى

ركنية، ليستمر التعادل السلبي قائم بين الفريقين حتى الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وتأكد بشكل رسمي غياب الدولي التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن مباراة الإياب المقبلة أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ويغيب حمدي النقاز عن لقاء الإياب بسبب الإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء، في مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، لتراكم البطاقات الصفراء على اللاعب.

كما يغيب عمر السعيد مهاجم الزمالك بسبب الإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء هو الأخر، بعد أن قرر الحكم إشهار البطاقة له بسبب إدعاء الإصابة.

على أن يكون لقاء الإياب في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.