رياضة | أمير مرتضى: ننتظر مساندة جماهيرية كبيرة والنتيجة ليست سيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: ننتظر مساندة جماهيرية كبيرة والنتيجة ليست سيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الخسارة بهدف دون رد ، من فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الإفريقية ، نتيجة معقولة في ظل ظروف الإصابات والغيابات المؤثرة .

وأشار أمير مرتضي ، أن أداء لاعبي الفريق على مدار شوطي اللقاء ، كان جيدا ولم يكن هناك تقصير من أي لاعب ، مشيرا إلى وجود بعض الأخطاء والتي سيقوم الجهاز الفني للفريق بعلاجها ، قبل خوض مباراة العودة بالإسكندرية ، والمقرر لها الأحد المقبل .

وأضاف المشرف العام ، بأن مباراة الإياب ستشهد غياب الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز ، بسبب الانذار الثاني ، لكن هناك خالد بوطيب وحازم إمام ، سوف يكونا جاهزين للمشاركة وكذلك حميد أحداد.

وأكد أمير مرتضي ، ثقته في اللاعبين وقدراتهم على التعويض في مباراة الأحد المقبل ، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك أي استعدادات استثنائية ، واللاعبين عندهم وعي كبير وتقدير للمسئولية .

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وأشار المشرف العام ، أن جماهير الزمالك سوف يكون لها دورا مؤثرا في مباراة الإياب بالإسكندرية ، من أجل الفوز وتحقيق نتيجة تمنحنا لقب الكونفدرالية .

وأضاف أمير مرتضي ، بأن نهضة بركان فريق محترم ، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين ، ومباراة العودة ستكون صعبة لكلا الفريقين ، لكنا هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية ، وسنقاتل فى مباراة العودة لاسعاد الجماهير . وكشف المشرف العام ، بان حكم اللقاء كان جيد ولم تكن له أخطاء مؤثرة فى نتيجة اللقاء .

وأضاف أنه ينتظر دعم الجماهير وامتلاء المدرجات عن آخرها في لقاء الإياب والتشجيع حتى آخر لحظه وأنه واثق أن اللاعبين لن يخذلوا الجماهير لأنهم متعطشون للفوز بالبطولة.