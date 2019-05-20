رياضة | يحيي المحجوب يفتتح الدورة الرمضانية الثالثة لنادي القناة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يحيي المحجوب يفتتح الدورة الرمضانية الثالثة لنادي القناة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح يحيي المحجوب رئيس مجلس إدارة نادي القناة الدورة الرمضانية الثالثة لنادي القناة بالصالة المغطاة بهيئة قناة السويس وقدم فريق باليه البنات عرضا في بداية انطلاق الدورة.

وقام بتقديم فاعليات الدورة الإعلامي علاء وحيد رئيس المركز الإعلامي لنادي القناة، وتضم الدورة 10 فرق متنوعة ويرأس اللجنة المنظمة للدورة المهندس محمد عناني عضو مجلس إدارة النادي و جميل فتحي رئيس قطاع الناشئين

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وحضر حفل الافتتاح كامل مجلس إدارة نادي القناة علي أن يتواجد بحفل الختام الفريق مهاب مميش.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز فريق الحاوي علي المهدي 4/2، وفوز نجوم القناة علي الفرسان ب 3/1، وفوز نورث لاند على السعيد 3/1، وفوز الفرسان "ا" على ريجالو 5/2.

أدار تحكيم مباريات اليوم محمد حسن ووليد عبد الرازق.