رياضة | هيثم فاروق: مدرب الزمالك يتعامل مع أوباما وكأنه باراك أوباما (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم فاروق: مدرب الزمالك يتعامل مع أوباما وكأنه باراك أوباما (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بسبب بعض الأخطاء في إدارة لقاء نهضة بركان المغربي مساء الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وقال فاروق في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس"، "خروج كهربا كان خطأ كبير واللاعب أحرجه عند خروجه بعدما نظر إلى رقم الشورت وكأنه لا يصدق خروجه".

وتابع "جروس يتعامل مع أوباما لاعب الزمالك وكأنه باراك أوباما، الحقيقة أن أوباما عبء على الزمالك وكان لابد من استبداله بين شوطي اللقاء بسبب تراجع مستواه".

وأضاف "محمد إبراهيم كان يجب أن ينزل بدلًا من أوباما وليس كهربا وتغييره تأخر أيضًا وبصراحة جروس تعبني".