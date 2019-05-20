رياضة | عاجل.. أول تعليق من عمرو أديب على خسارة الزمالك أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من عمرو أديب على خسارة الزمالك أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الإعلامي عمرو أديب بأداء فريق الزمالك أمام نهضة بركان رغم خسارته بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية. وغرد أديب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"من مده طويله لم استمتع باداء الزمالك مثلما استمتعت به امام البركان". Advertisements وأضاف "حرفنه عاليه جدا لكل اللاعيبه رجوله في الاداء روح عاليه جدا مهارات في التسليم والاستلام دفاع حديدي". وتابع :"ومبروك لمصر حارس مرمى اسمه عمر صلاح وتعويض الجول في مصر لن يكون صعبا على الاطلاق هانت يا زمالك".

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