رياضة | ريال مدريد يتلقى صدمة كبيرة في بداية الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى صدمة كبيرة في بداية الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن ​داني كارفخال نجم ريال مدريد سيغيب​ عن الجولة الإفتتاحية في الدوري في الموسم المقبل وذلك بسبب حصوله على البطاقة الصفراء العاشرة لهذا الموسم في المباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس.

وأفادت التقارير بأن كارفخال لم يشارك أمام اسبانيول في وقت سابق هذا الموسم لكنه كان جاهزًا للعب أمام أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو وأمام برشلونة.

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وكشفت التقارير أنه بالرغم من غياب كارفخال من الفترة ما بين 5 مارس حتى 15 أبريل، إلا أنه حصل على خمس بطاقات صفراء بعد ذلك.

كما أكدت التقارير غياب كلا من ​سيرجيو راموس​ وناتشو عن المباراة الإفتتاحية أيضاً للملكي في الموسم المقبل.